Nella valle di Elah è il film stasera in tv domenica 15 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nella valle di Elah film stasera in tv: cast

La regia è di Paul Haggis. Il cast è composto da Tommy Lee Jones, Charlize Theron, James Franco, Susan Sarandon, Josh Brolin, Jonathan Tucker, Jason Patric, Frances Fisher, Rick Gonzalez, Barry Corbin, Brad William Henke, Wayne Duvall, Brent Briscoe, Kathy Lamkin.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nella valle di Elah film stasera in tv: trama

Quando il figlio di Hank Deerfiel, reduce del Vietnam, scompare dopo essere tornato dalla guerra del Golfo, l’uomo cerca in ogni modo di scoprire cosa sia realmente accaduto. Lo aiuterà la volitiva poliziotta Emily Sanders (Charlize Theron).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nella valle di Elah streaming

Nella valle di Elah streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nella valle di Elah film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili