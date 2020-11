Cornetti alla crema è il film stasera in tv martedì 17 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cornetti alla crema film stasera in tv: cast

La regia è di Sergio Martino. Il cast è composto da Lino Banfi, Edwige Fenech, Gianni Cavina, Marina Bellini, Armando Brancia, Salvatore Jacono, Luigi Leoni, Marisa Merlini, Maurizio Tocchi, Milena Vukotic, Filippo Evangelisti.

Cornetti alla crema film stasera in tv: trama

Un sarto (Lino Banfi), si infatua di un’aspirante cantante lirica (Edwige Fenech). Essendo però sposato, fingerà di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identità.

Cornetti alla crema streaming

Cornetti alla crema streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

