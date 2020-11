GLI OROLOGI DEL DIAVOLO QUARTA PUNTATA. Martedì 17 novembre 2020 torna in onda su Rai 1 la nuova fiction con Giuseppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Gli Orologi Del Diavolo quarta puntata: trama e anticipazioni 17 novembre 2020

Gli Orologi Del Diavolo terza puntata episodio 7. Madeira. Il maltempo ritarda l’operazione e accresce l’ansia e la tensione di Marco che esplode quando scopre che suo padre è in punto di morte e lui non può tornare. Il giorno della partenza arriva. Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in pieno oceano. L’operazione congiunta tra Italia e Spagna scatta immediata. La nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma Aurelio riesce a fuggire.

Gli Orologi Del Diavolo terza puntata episodio 8. Dopo l’ennesimo trasferimento in una nuova località, la crisi tra Alessia e Marco esplode. Marco, pur di liberare la donna e la sua famiglia da quella schiavitù, la scaccia fingendo di non amarla più. Solo e , ormai sull’orlo della follia, viene salvato da Alessia che torna per lui. Assieme, decidono di rinunciare alla protezione.

