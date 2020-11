Sherlock Holmes Gioco di Ombre è il film stasera in tv mercoledì 18 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sherlock Holmes Gioco di Ombre film stasera in tv: cast

La regia è di Guy Ritchie. Il cast è composto da Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston, Eddie Marsan, Gabrielle Scharnitzky, Paul Anderson, Shonn Gregory, Affif Ben Badra.

Sherlock Holmes Gioco di Ombre film stasera in tv: trama

L’investigatore Sherlock Holmes insieme all’immancabile assistente Dottor Watson, deve indagare sulla morte del principe d’Austria avvolta nel mistero. Indaga sul fatto anche l’ispettore Lestrade, che segue la pista del suicidio. Sherlock invece è convinto che sia un caso di omicidio orchestrato da una mente malvagia che ha lasciato dei segni identificativi che al grande investigatore non sono sfuggiti. L’assassino potrebbe essere il malvagio professor Moriarty, l’unico in grado di escogitare un piano così diabolico. Le indagini sono complicate dall’intromissione di Mycroft, fratello maggiore di Holmes, e della gitana Sim. Per risolvere questo caso più complicato del previsto gli investigatori dovranno affrontare un pericoloso viaggio per l’Europa, dall’Inghilterra fino in Svizzera..

Sherlock Holmes Gioco di Ombre streaming

Sherlock Holmes Gioco di Ombre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sherlock Holmes Gioco di Ombre film stasera in tv: trailer

