911 EPISODI 19 NOVEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 19 novembre 2020 su Rai 2.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 19 novembre 2020

911 Stgione 2 Episodio 9 La storia di Hen. La puntata ci riporta nel 2008, quando Hen lasciò il suo lavoro presso un’azienda farmaceutica e decise di fare domanda di ammissione nei Vigili del Fuoco. Brillantemente superato il corso in Accademia, la donna venne assegnata alla Caserma 118. Non un inizio facile per la nostra Hem, bullizzata dai colleghi, ma in particolare dal Capitano Gerrard, perché donna, nera e lesbica. Ma, proprio alla 118, tra tanta ingiustizia, ci fu anche l’incontro con Chimney e l’inizio di una splendida amicizia.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 3 febbraio 2020

911 Stgione 2 Episodio 10 Buon Natale? È arrivato Natale e Bobby si prepara a festeggiarlo con Athena, ma le cose si fanno imbarazzanti quando quest’ultima gli propone di andare a vivere con lei…

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

