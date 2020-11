Hunter Killer è il film stasera in tv giovedì 19 novembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hunter Killer film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Donovan Marsh

CAST: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor, Michael Jibson

DURATA: 121 Minuti

Hunter Killer film stasera in tv: trama

Sotto la superficie del Mar Glaciale Artico, il capitano Joe Glass (Gerard Butler) è incaricato di sventare un colpo di stato che potrebbe mettere in crisi l’ordine mondiale. Con il suo sottomarino e sotto la supervisione dei più alti ufficiali dell’esercito americano (tra cui Gary Oldman) dovrà guidare una squadra di Navy Seals alla ricerca del Presidente Russo, in mano a un gruppo di rivoltosi. La sua missione sarà fondamentale per evitare quella che potrebbe diventare la Terza Guerra Mondiale.

Hunter Killer recensione

Questo film ha una trama che poggia su una sceneggiatura solida e ben strutturata. La regia è eccellente e gli attori danno nel complesso intese performance, ma tra tutti emergono Gerard Butler e Gary Oldman. Anche le scene d’azione sono belle, divertenti anche se a livello di CGI avrebbero potuto essere più raffinate e raffinate. Il film cattura l’attenzione dello spettatore in modo costante e la visione i 4D rende più intensa e divertente la visione. Film consigliato.

Hunter Killer film stasera in tv: curiosità

Questo film è uno degli ultimi interpretati da Michael Nyqvist prima della sua morte nel 2017.

La pellicola sarebbe dovuta essere girata in Alaska nella città portuale di Whittier che fu una base navale russa. Problemi logistici, tra cui la carenza di alloggi per la troupe cinematografica, hanno costretto la produzione a cambiare location ed in parte a riscrivere la sceneggiatura.

Hunter Killer streaming

Hunter Killer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hunter Killer film stasera in tv: trailer

