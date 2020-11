FREEDOM OLTRE IL CONFINE UNDICESIMA PUNTATA. Venerdì 20 novembre 2020 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine undicesima puntata: anticipazioni 29 novembre 2020

Roberto Giacobbo torna su Italia 1 con un nuovo appuntamento di Freedom Oltre il confine, l’undicesimo di quindici, in onda venerdì 20 novembre, in prima serata. Il programma che racconta i luoghi più interessanti, inediti, sorprendenti e curiosi del nostro Paese e del mondo, questa settimana propone reportage da Irlanda e Italia.

Freedom Oltre Il Confine undicesima puntata: Atlantide

Atlantide, il mito, la leggenda, la ricerca infinita: da secoli esploratori e studiosi si affannano sulle tracce del continente perduto. Ma davvero può essere esistita una grande isola di cui si è persa la memoria? O si tratta solo di fantasia? Giacobbo affronta una delle ipotesi più affascinanti legate al mito platonico: nell’Oceano Atlantico, infatti, esiste realmente un’isola dalla storia millenaria, abitata fin dai tempi più remoti, dove testimonianze di pietra rimandano a una civiltà scomparsa: è l’Irlanda. Freedom viaggia nell’Isola di Smeraldo sulle tracce di un passato dimenticato.

Freedom Oltre Il Confine undicesima puntata: Palazzo Vecchio di Firenze

È stato osservato, fotografato e visitato come pochi altri posti al mondo. La sua sagoma, con la sua torre di 95 metri di altezza, ha un profilo così caratteristico da renderlo inconfondibile. È Palazzo Vecchio, uno dei simboli di Firenze. Nelle sue stanze sono passati politici, artisti e soprattutto una famiglia che ha lasciato il segno nella storia italiana: i Medici. Cosa nascondono le camere segrete di Cosimo I? Cosa sappiamo degli esperimenti alchemici di Francesco I? È possibile che dietro una parete della famosa Sala dei 500 sia ancora nascosta una meravigliosa opera di Leonardo da Vinci?

Freedom Oltre Il Confine undicesima puntata: mondi sotterranei

Mondi sotterranei: cosa si nasconde sotto ai nostri piedi, negli oltre 6.000 chilometri che ci separano dal centro della Terra? Da sempre l’uomo ha immaginato mondi sotterranei popolati da civiltà progredite e da esseri fantastici. Ma è mai stato trovato nulla a supporto di queste leggende?

Freedom Oltre Il Confine undicesima puntata: Museo dell’Impossibile

Infine, nuovo appuntamento con il Museo dell’Impossibile dedicato a esseri leggendari e inquietanti come l’uomo-nutria o il re dei ratti. Le telecamere di Freedom mostrano lo scheletro di un fantomatico Chupacabra, un animale del folklore latino-americano capace di far strage di bestiame…

Freedom Oltre Il Confine streaming

