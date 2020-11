Tomb Raider La culla della vita è il film stasera in tv venerdì 20 novembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tomb Raider La culla della vita, film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life

GENERE: avventura, azione, fantascienza

ANNO: 2003

REGIA: Jan de Bont

CAST: Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Noah Taylor, Djimon Hounsou, Ciarán Hinds, Til Schweiger, Simon Yam, Terence Yin

DURATA: 120 minuti

Tomb Raider La culla della vita film stasera in tv: trama

L’archeologa Lara Croft è alla ricerca del leggendario vaso di Pandora. L’antico reperto si trova nascosto in una zona chiamata La culla della vita. Anche uno scienziato, Jonathan Reiss, è alla ricerca del vaso di Pandora perchè vuole usare la sua potenza per dominare il mondo. Lara deve trovare l’oggetto prima che cada nelle avide mani di Reiss.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tomb Raider La culla della vita film stasera in tv: curiosità

Tomb Raider La culla della vita è il sequel del primo film Lara Croft: Tomb Rider.

Le riprese sono state effettuate tra Grecia, Cina e Africa.

Angelina Jolie per la sua interpretazione ha ricevuto una nomination come peggior attrice durante l’edizione 2003 dei Razzie Award.

Il film in onda stasera in tv 24 agosto 2017 ha incassato poco più di 156 milioni di dollari, a fronte di un budget di 95 milioni e per questo è considerato un flop (l’incasso fu inferiore a quello del precedente capitolo, che guadagnò 275 milioni di dollari).

Tomb Raider La culla della vita streaming

Tomb Raider La culla della vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili