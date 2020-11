Jurassic World è il film stasera in tv domenica 22 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jurassic World film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 11 giugno 2015

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Colin Trevorrow

CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D’Onofrio, Jake Johnson, Judy Greer, Ty Simpkins, Nick Robinson, B.D. Wong, Irrfan Khan, Lauren Lapkus, Brian Tee, Katie McGrath, Andy Buckley

DURATA: 124 Minuti

Jurassic World film stasera in tv: trama

Dopo gli eventi dei primi tre film della saga Jurassic Park, il sogno dell’ormai deceduto magnate John Hammond si è realizzato: nel 2005 è infatti stato aperto Jurassic World, il primo parco a tema al mondo con dei veri dinosauri a Isla Nublar. Dopo anni di successo però, il parco ha subito un calo di entrate visto che si è affievolito l’interesse per le persone a visitarlo. Così la responsabile Claire Dearing insieme al capo genetista Henry Wu decidono di creare il primo dinosauro geneticamente modificato, l’Indominus Rex. L’animale riesce però ad uscire dal suo recinto creando il panico il parco e mettendo in pericolo le vite di tutti, specialmente quelle dei nipoti di Claire, Zach e Gray.

Jurassic World film stasera in tv: curiosità

Si tratta del quarto capitolo della saga cinematografica Jurassic Park, ispirata dal romanzo omonimo di Michael Crichton. Il franchise è stato ripreso dopo 14 anni dal terzo film. Uscirà al cinema il 7 giugno il quinto capitolo Jurassic World – Il regno distrutto.

Nel parco si vede una statua di John Hammond, il fondatore della InGen e del primo Jurassic Park. In questo modo la produzione ha anche omaggiato Sir Richard Attenborough, attore che lo interpretò nei primi due film.

La girosfera con cui gli ospiti girano nel parco è stata un’idea di Steven Spielberg.

E’ visibile Jeff Goldblum nei panni del Dr. Ian Malcolm nella copertina del libro che Zara tiene in mano durante il viaggio sulla monorotaia.

Il terribile nuovo dinosauro creato geneticamente dalla InGen viene chiamato Indominus Rex. Gli sceneggiatori infatti volevano usare un nome che significasse fierezza e indomita forza, ma c’è stato un errore infatti in latino la parola “indominus” non esiste. La giusta parola sarebbe stata invece “indomitus”.

La bicicletta Triumph usata nel film è stata regalata dalla produzione a Chris Pratt.

Jurassic World streaming

Jurassic World streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jurassic World film stasera in tv: trailer

