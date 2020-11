Le ceneri di Angela è il film stasera in tv domenica 22 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le ceneri di Angela film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Angela’s Ashes

GENERE: Drammatico

ANNO: 1999

REGIA: Alan Parker

CAST: Emily Watson, Robert Carlyle, Andrew Bennett, Michael Legge, Devon Murray, Eanna MacLiam, Ronnie Masterson, Joe Breen, Ciaran Owens, Liam Carney, Shane Murray-Corcoran

DURATA: 146 Min

Le ceneri di Angela film stasera in tv: trama

A Brooklyn nel 1935 vive la famiglia McCourt che ha origini irlandesi. Angela, la madre, è una donna con quattro figli, la cui vita viene sconvolta dalla morte prematura della figlia più piccola. Angela è sposata con Malachy, disoccupato e alcolista. La famiglia McCourt, visto lo stato di miseria, è costretta a tornare in Irlanda dalla nonna materna. A Limerick affittano un piccolo e mal ridotto appartamento. In seguito allo stato di estrema miseria che priva la famiglia di cibo e di carbone, perdono la vita i gemellini Oliver ed Eugene.

Angela affronta con coraggio il nuovo lutto e trova la forza per una nuova maternità e per ottenere un appartamento più grande. Intanto il figlio maggiore, Frank, frequenta la scuola e fa la prima comunione. Ma il padre spende al pub i pochi soldi della famiglia ed il ragazzo è costretto ad andare a lavorare come carbonaio. La polvere di carbone gli provoca però una terribile congiuntivite. La situazione peggiora: Malachy sparisce, la nonna muore, i McCourt vengono sfrattati. Frank va a vivere dallo zio Pat, trova un impiego come fattorino, si innamora di Teresa, una ragazza malata di tisi, poi conosce la signora Finucane, la strozzina del villaggio. Quando costei muore, Frank trova del denaro a casa sua, lo prende, si ubriaca al pub, capisce che sta per seguire le orme del padre. Allora compra i biglietti per la nave e parte alla volta di New York. Alla vista della Statua della Libertà, capisce che la sua vita può finalmente cominciare.

Le ceneri di Angela film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto una nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora.

Il libro di Frank Mccourt, da cui è tratta la pellicola, ha ricevuto il premio pulitzer per la saggistica ed è uno dei libri più venduti fatta dal New York Times. È stato tradotto in 30 lingue e ha venduto oltre 20 milioni di copie.

Le ceneri di Angela streaming

Le ceneri di Angela streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le ceneri di Angela film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

