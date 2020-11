VITE IN FUGA PRIMA PUNTATA. Arriva su Rai 1 domenica 22 novembre 2020 la nuova fiction family thriller con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vite In Fuga cast e storia

La regia è di Luca Ribuoli mentre il cast include Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Tobia De Angelis, Tecla Marianna Insolia, Ugo Pagliai, Barbora Bobulova, Francesco Colella, Marco Cocci. La storia racconta di Claudio e Silvia Caruana che hanno denaro, rispettabilità, un matrimonio che dura da vent’anni e due figli che non hanno mai dato problemi. Ma quando Claudio viene travolto in uno scandalo finanziario, diventando anche il principale sospettato di un omicidio, alla famiglia non resta che fuggire, per salvarsi e scoprire la verità.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vite In Fuga prima puntata: trama e anticipazioni 22 novembre 2020

Vite In Fuga prima puntata – episodio 1 6 mesi prima. Roma. Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce, il giorno dopo Riccardo viene ucciso e il principale sospettato per l’omicidio è proprio Caruana.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vite In Fuga prima puntata: trama e anticipazioni 22 novembre 2020

Vite In Fuga prima puntata – episodio 2 Ortisei. La famiglia Caruana comincia una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige. Sono momenti difficili per tutti, in particolare per i ragazzi, che hanno dovuto abbandonare amici e amori e non possono più contattarli. Silvia si fa forza, nella certezza che Claudio presto potrà dimostrare la sua innocenza, ma a smentirla c’è un video di una telecamera di sorveglianza che lo riprende all’ora del delitto.

Vite In Fuga streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Vite In Fuga: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Vite In Fuga basta andare sull’hashtag ufficiale #ViteInFuga, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Vite In Fuga segui le pagine Facebook:

Vite In Fuga Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Vite In Fuga: link utili