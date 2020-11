Logan The Wolverine film stasera in tv 23 novembre: cast, trama, streaming

Logan The Wolverine è il film stasera in tv lunedì 23 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Logan The Wolverine film stasera in tv: cast

La regia è di James Mangold. Il cast è composto da Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Logan The Wolverine film stasera in tv: trama

Siamo a El Paso, 2029, confine tra Messico e Stati Uniti. Da 25 anni non nascono più mutanti e quelli rimasti sono degli emarginati, una razza in via di estinzione. Ormai invecchiato e quasi privo di fattore rigenerante, Wolverine (Logan), vive in incognito e lavora come autista di limousine. Cerca di non farsi notare, di mantenere un basso profilo e di provvedere e proteggere il suo mentore, il professor Xavier (Patrick Stewart) che ormai ha 90 anni ed è affetto da morbo di Alzheimer. Un giorno una donna messicana lo cerca Logan per presentargli una bambina misteriosa di nome Laura. Il mutante inizialmente si rifiuta, ma si trova a dover riconsiderare la propria posizione quando scopre che la piccola è dotata dei suoi stessi poteri. Da questo momento cominciano nuovi guai cominciano per i mutanti. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Logan The Wolverine streaming

Logan The Wolverine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Logan The Wolverine film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili