Il Collegio 2020 dove vedere la diretta in tv, streaming, replica

IL COLLEGIO 2020 DOVE VEDERE. Torna con la quinta edizione da martedì 27 ottobre l’esperimento televisivo che catapulta un gruppo di 21 studenti nel 1992. Ecco di seguito qualche informazione sul programma, il cast e dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Il Collegio 2020 torna su Rai 2 con la nuova edizione

Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle precedenti stagioni, ambientate nel 1960, 1961, 1968 e 1982 il programma – esperimento televisivo e sociale di successo catapulterà 21 studenti nel 1992. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Collegio Regina Margherita di Anagni, una struttura imponente, con corridoi pieni di storia, un grande giardino e tanti altri nuovi angoli da scoprire.

Il Collegio 2020 un tuffo negli anni ’90

Finiti i rampanti anni ’80, con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli anni ‘90 iniziano con grandi euforie, ma anche con la fine delle ideologie, che porta tra i giovani anche un grande senso di smarrimento. Il 1992 è l’anno del multiculturalismo, dell’apertura, del crossover, dei rave del grunge e dell’hip hop, dell’elezione di Clinton, della nascita di internet, dei primi cellulari e del primo sms. Ma è anche un anno drammatico per l’Italia, con i tragici attentati e l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e degli uomini della scorta. È l’inizio di Mani Pulite, la serie di inchieste giornalistiche che sconvolgerà completamente gli equilibri della politica, con la prima vera affermazione della Lega Nord. La musica dell’epoca sarà la colonna sonora del programma e delle lezioni: il 1992 è l’anno dei Nirvana, di Losing My Religion dei R.E.M ma anche di Ragazzo fortunato di Jovanotti, degli 883 e di Fisico bestiale di Luca Carboni.

Il Collegio 2020 alla fine l’esame

Al termine del percorso, i ragazzi saranno chiamati come sempre a sostenere l’esame per l’ottenimento della licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell’esito dell’esame, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in collegio.

Il Collegio 2020 cast: docenti

Nel cast tante conferme: dal super severo preside Paolo Bosisio alla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, al professore d’italiano Andrea Maggi, a quello di storia e geografia Luca Raina. Gradito ritorno anche per il professore d’inglese David Wayne Callahan e per quello di arte Alessandro Carnevale, mentre la professoressa Valentina Gottlied dall’aerobica degli anni ’80 passa di ruolo e sarà la nuova docente di educazione fisica; il tenore Marco Chingari porterà il bel canto al Collegio nelle lezioni di Educazione musicale. Non a caso, il 1992 è anche l’anno di Pavarotti & Friends. Per la prima volta ci sarà spazio anche per la recitazione con il maestro Patrizio Cigliano.

Il Collegio 2020 cast: studenti

Rahul Teoli

Luca Lapolla

Alessandro Guida

Luca Zigliana

Marco Crivellini

Davide Vavalà

Andrea Di Piero

Alessandro Andreini

Bonard Dago

Giordano Francati

Il Collegio 2020 cast: studentesse

Giulia Maria Scarano

Maria Teresa Cristini

Linda Bertollo

Rebecca Mongelli

Giulia Matera

Sofia Cerio

Mishel Gashi

Ylenia Grambone

Aurora Morabito

Luna Lucrezia Scognamiglio

Usha Teoli

Il Collegio 2020 dove vedere la diretta in tv e replica

Il Collegio 2020 va in onda il martedì in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata allo show.

Il Collegio 2020 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di Il Collegio andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella I e cercare il titolo del programma.

