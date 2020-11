Hercules La leggenda ha inizio è il film stasera in tv mercoledì 25 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hercules La leggenda ha inizio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Hercules,The Legend Begins

USCITO IL: 30 gennaio 2014

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2014

REGIA: Renny Harlin

CAST: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre, Rade Sherbedgia, Luke Newberry

DURATA: 98 Minuti

Hercules La leggenda ha inizio film stasera in tv: trama

La regina greca Alcmene corteggiata dal dio Zeus viene convinta da lui a partorire suo figlio con lo scopo da sconfiggere il tiranno re Amphitryon, suo marito, e fa tornare finalmente la pace nella terra di Grecia da tanto tempo vessata dalla guerra. Nasce così Hercules, principe semidio, che però non conosce la sua origine divina o il suo destino. Tutto ciò che il giovane vuole è conquistare la bella Hebe, principessa di Creta, che è stata però promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles, fratello di Hercules. Appena il semidio scopre la verità su se stesso, si ritrova davanti a una scelta: scappare con la donna che ama o diventare l’eroe più grande di tutti i tempi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hercules La leggenda ha inizio film stasera in tv: curiosità

Il progetto fu inizialmente intitolato Hercules 3D, per poi divenire Hercules: The Legend Begins.

Il film si è rivelato un flop. A fronte di un budget di circa 70 milioni di dollari, ha incassato poco più di 61 milioni.

Le riprese del film iniziate nel maggio del 2013, si sono svolte in Bulgaria.

Hercules La leggenda ha inizio streaming

Hercules La leggenda ha inizio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hercules La leggenda ha inizio film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili