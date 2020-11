L’ALLIGATORE PRIMA PUNTATA. Arriva su Rai 1 mercoledì 25 novembre 2020 la nuova fiction family thriller con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’alligatore prima puntata: trama e anticipazioni 25 novembre 2020

L’alligatore prima puntata – episodio 1 La verità dell’Alligatore – Prima parte. L’avvocato Barbara Foscarini si presenta alla Cuccia, il locale dove l’Alligatore ha trovato rifugio dopo essere uscito di prigione. Alberto Magagnin, il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla. Magagnin è un gigolò di provincia, un povero cristo che l’Alligatore ha conosciuto in carcere, dove è nata un’amicizia che ha continuato a legarli nonostante la distanza. L’Alligatore ha una motivazione forte per accettare il caso, non esita, si mette subito all’opera, scopre che Magagnin ha ricominciato con l’eroina e che, soprattutto, aveva una relazione con una donna più matura di lui, Piera Belli.

L’alligatore prima puntata – episodio 2 La verità dell’Alligatore – Seconda parte. L’Alligatore, insieme a Beniamino Rossini, continua le indagini su Alberto Magagnin con l’aiuto degli amici storici Max e Marielita. Dal caso Magagnin riemergono tracce del passato di Buratti, quando era un cantante blues innamorato di Greta e, soprattutto, indagando sugli intrighi di potere, sulla sua strada ricompare Tristano Castelli.

L’alligatore streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

