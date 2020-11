911 EPISODI 26 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 26 novembre 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 26 novembre 2020

911 Stgione 2 Episodio 11 Nuovi inizi. Bobby si prepara a conoscere i genitori di Athena, mentre Buck allena Maddie, che inizia a praticare boxe.

911 Stgione 2 Episodio 12 Chimney, chi sei? Chimney, in seguito alle ferite riportate dopo l’aggressione da parte di Doug, in uno stato tra la vita e la morte, ripensa al suo passato ed a tutte le esperienze che l’hanno portato ad essere l’uomo che è oggi…

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

