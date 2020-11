The Boxer film stasera in tv 26 novembre: cast, trama, streaming

The Boxer è il film stasera in tv giovedì 26 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Boxer film stasera in tv: cast

La regia è di Jim Sheridan. Il cast è composto da Daniel Day-Lewis, Emily Watson, Brian Cox, Ken Stott, Eleanor Methven, Damien Denny, Paul Wesley, Martin Lynch, Kenneth Cranham, Ciarán Fitzgerald, Gerard McSorley.

The Boxer film stasera in tv: trama

Danny Flynn (Daniel Day-Lewis) è un ex atleta di box membro dell’IRA che, dopo essere stato in prigione per quattordici anni, viene rilasciato e torna nella sua casa a Belfast dove spera di poter cominciare una vita nuova. L’uomo è ancora innamorato di Maggie anche se lei ha voltato pagina sposando il suo migliore amico, ora in carcere. Così capisce che deve andare avanti anche lui e, dopo aver incontrato il suo ex allenatore Ike, decide di ristrutturare la vecchia palestra e offrire la sua competenza pugilistica soprattutto ai ragazzi di strada…

The Boxer streaming

The Boxer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Boxer film stasera in tv: trailer

