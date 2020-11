The Bourne Legacy film stasera in tv 28 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Bourne Legacy è il film stasera in tv sabato 28 novembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Bourne Legacy film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Bourne Legacy

USCITO IL: 7 settembre 2012

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2012

REGIA: Tony Gilroy

CAST: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney, Oscar Isaac, Scott Glenn, Stacy Keach, Corey Stoll

DURATA: 135 Minuti

The Bourne Legacy film stasera in tv: trama

Il protagonista di questo film (che è uno spin-off della saga Bourne), non è più Jason Bourne bensì un altro agente del programma Treadstone, Aaron Cross. La storia procede dalla fine del precedente film con lo smascheramento dell’operazione Blackbriar e l’arresto di Hirsch e Vosen. Jason Bourne è ancora vivo ma si è nascosto in un rifugio segreto. Lo sostituisce Aaron Cross, l’agente che lavora per la Treadstone, la società che manipola il cervello ai soggetti selezionati per trasformarli in macchine di morte, manipolabili secondo le esigenze delle operazioni sul campo. Si tratta ovviamente di un programma medico e di addestramento totalmente illegale che sta per essere rivelato all’opinione pubblica.

La CIA ovviamente non può accettare che tali informazioni possano divenire di pubblico dominio e per nascondere le prove di questa attività decide che tutti i super-agenti vanno eliminati gli agenti e i laboratori di produzione dei farmaci utilizzati per il trattamento vanno distrutti. L’operazione condotta dal colonnello Eric Byer (Edward Norton) trova però uno stop davanti al ribelle Aaron Cross (Jeremy Renner), che non accetta di essere terminato e che scappando coinvolge nella fuga la scienziata Marta Shearing (Rachel Weisz), ignara condannata a morte dai poteri occulti.

The Bourne Legacy film stasera in tv: curiosità

Per evitare anticipazioni sulla trama e la storia, il film è stato girato con il falso titolo di Marcher.

Dei primi quattro film della serie, The Bourne Legacy è il film più costoso (circa $125 milioni) e il più lungo dato che dura circa 135 minuti.

Il film ambientato in gran parte a Washington DC, ma la maggior parte delle riprese si sono svolte nel Queens, New York.

Come spesso accade con film di questo genere, gli attori devono sottoporsi a duri allenamenti. Renner si è allenato duramente per circa sei settimane per imparare nuovi arti di combattimento.

The Bourne Legacy streaming

The Bourne Legacy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Bourne Legacy film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

