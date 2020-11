Tu Si Que Vales dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

TU SI QUE VALES DOVE VEDERE. Torna su Canale 5 il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Tu Si Que Vales dove vedere le puntate in tv e replica

Il programma Tu Si Que Vales andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal sito mediasetplay.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Tu Si Que Vales streaming

Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata al programma. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Tu Si Que Vales: torna il talent show

La nuova edizione di Tu Si Que Vales continua l’incessante lavoro di scouting offrendo ancora una volta il prestigioso palco del sabato sera a persone di diversa età, diversa provenienza e con abilità artistiche di ogni tipo. A condurre ritroviamo Belén Rodriguez insieme a Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria a valutare le loro performance confermato il quartetto formato da: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre la news entry è Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

Tu Si Que Vales social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del talent show di Canale 5 Tu Si Que Vales basta andare sull’hashtag ufficiale #TuSiQueVales, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

