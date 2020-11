Cari fottutissimi amici è il film stasera in tv domenica 29 novembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cari fottutissimi amici film stasera in tv: cast

La regia è di Mario Monicelli. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Paolo Hendel, Massimo Ceccherini, Béatrice Macola, Novello Novelli, Antonella Ponziani, Eva Grimaldi, Elijan Raynard Childs, Stefano Davanzati, Marco Graziani, Giuseppe Oppedisano, Sergio Pierattini, Vittorio Rap, Vittorio Benedetti.

Cari fottutissimi amici film stasera in tv: trama

Nel 1944, dopo la liberazione di Firenze dai soldati tedeschi, il signor Dieci (Paolo Villaggio) è un ex manager di boxe che compone una squadra di pugilato. Le cose per la “misera” squadretta sembrano andare abbastanza bene, sino a quando non deve accettare la sfida con alcuni soldati americani…

Cari fottutissimi amici streaming

Cari fottutissimi amici streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cari fottutissimi amici film stasera in tv: trailer

