VITE IN FUGA TERZA PUNTATA. Arriva su Rai 1 domenica 29 novembre 2020 la nuova fiction family thriller con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata.

Vite In Fuga terza puntata: trama e anticipazioni 29 novembre 2020

Vite In Fuga terza puntata – episodio 5 Maggio. Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare.

Vite In Fuga terza puntata – episodio 6 Udo. La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana…

Vite In Fuga streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

