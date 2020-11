World War Z è il film stasera in tv domenica 29 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

World War Z film stasera in tv: cast

La regia è di Marc Forster. Il cast è composto da Brad Pitt, Pierfrancesco Favino, Sterling Jerins, David Morse, Mireille Enos, Michiel Huisman, Daniel Newman, Matthew Fox, Eric West, James Badge Dale, Elyes Gabel, David Andrews, Trevor White, Nikola Djuricko.

World War Z film stasera in tv: trama

Gerry Lane, un impiegato delle Nazioni Unite con una splendida famiglia, si ritrova a dover fare i conti con una terribile epidemia che minaccia di cancellare l’umanità intera. Salvare i suoi simili e la sua famiglia è il suo obiettivo. Un’impresa titanica, una folle corsa contro il tempo: 90 giorni, infatti, è il tempo stimato per la fine del genere umano. E’ guerra: è la Guerra Mondiale Z.

World War Z film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo di Max Brooks, figlio del celebre regista Mel Brooks, dal titolo La guerra mondiale degli zombi.

Lo stesso scrittore ha richiesto che fosse preso come protagonista Brad Pitt.

World War Z streaming

World War Z streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

World War Z film stasera in tv: trailer

