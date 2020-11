Boston Caccia all’uomo è il film stasera in tv lunedì 30 novembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Boston Caccia all’uomo streaming

Boston Caccia all’uomo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Boston Caccia all’uomo film stasera in tv: cast

La regia è di Peter Berg. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Melissa Benoist, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Rachel Brosnahan, Michael Beach.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Boston Caccia all’uomo film stasera in tv: trama

Tommy Saunders è un sergente di Polizia con l’incarico di prestare servizio di sorveglianza nella zona del traguardo della manifestazione della Maratona di Boston del 15 aprile 2013. L’ordine di servizio ha in realtà carattere punitivo: il sergente deve scontare una punizione a causa del suo caratteraccio. Per fortuna ha grande esperienza e questo gli viene utili quando nei pressi del traguardo esplodono due ordigni che causano morti, feriti e tanta paura e disorientamento. Nei quattro giorni successivi le forze dell’ordine di ogni ordine e grado, saranno tutte impegnate nella ricerca dei colpevoli e riusciranno ad identificare e stanare i due attentatori. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Boston Caccia all’uomo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili