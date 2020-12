Il mistero dell’acqua è il film stasera in tv martedì 1 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il mistero dell’acqua film stasera in tv: cast

La regia è di Kathryn Bigelow. Il cast è composto da Sean Penn, Catherine McCormack, Elizabeth Hurley, Josh Lucas, Sarah Polley, Ulrich Thomsen, Katrin Cartlidge, Ciarán Hinds, Anders W. Berthelsen, Vinessa Shaw.

Il mistero dell’acqua film stasera in tv: trama

Estate di fine Novecento. Incaricata di un’inchiesta e di un servizio su un caso di duplice omicidio avvenuto nel 1873 sull’isola di Smuttynose, di fronte alle coste di New Hampshire e Maine, la fotoreporter Jean arriva sul posto, accompagnata dal marito Thomas, già Premio Pulitzer ed ora in crisi creativa. Insieme sono ospitati sulla barca di Rich, fratello di Thomas, con la sua compagna Adaline. In quel 1873, sull’isola praticamente deserta di Smuttynose si erano costruiti casa alcuni emigranti dall’Europa. Dapprima la giovane Maren con il marito John e l’aiutante Louis; poi li avevano raggiunti Karen, sorella maggiore di Maren, e il fratello minore Evan, con la moglie Anethe.

Sulla barca di Rich, Thomas comincia a bere, insidia Adaline, si apparta con lei, mentre Jane fa ricerche negli archivi giudiziari dell’isola e pensa di essere riuscita a ricostruire l’andamento dei fatti. In una notte del marzo 1883, Anethe, Maren e Karen erano rimaste sole in casa. Anethe, incinta, aveva chiesto a Maren di dormire con lei, e la mattina dopo Karen, sorprese le due in effusioni, aveva accusato la sorella di depravazione. Maren aveva reagito uccidendo sia lei che Anethe. La colpa era poi ricaduta su Louis, processato e impiccato per colpe mai commesse…

Il mistero dell’acqua streaming

Il mistero dell’acqua streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

