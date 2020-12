Gigi Proietti che spettacolo è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 2 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1. Scopri ospiti e anticipazioni dell’omaggio all’attore scomparso un mese fa. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gigi Proietti che spettacolo: ospiti e anticipazioni stasera in tv su Rai 1

Ad un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti, Rai 1 rende omaggio al grande attore con Gigi che spettacolo, una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima e strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti. Tanti gli amici che hanno voluto lasciare una testimonianza dei loro ricordi e degli indimenticabili momenti vissuti con Gigi Proietti: Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele.

Il loro racconto è alternato ad alcuni dei momenti più belli di spettacolo anche inediti, degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale: “Cavalli di battaglia” – andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini – e “Matera 2019”, la cerimonia-evento della città lucana come Capitale Europea della Cultura. In alcuni momenti del programma farà da scenario il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la “creatura” a cui Gigi Proietti era legatissimo, il luogo in cui come Direttore Artistico negli ultimi 17 anni ha proposto, in una chiave culturale straordinariamente contemporanea, tragedie e commedie del periodo elisabettiano, molte legate ai capolavori di William Shakespeare.

Gigi Proietti che spettacolo streaming

Gigi Proietti che spettacolo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

