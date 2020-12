L’ALLIGATORE SECONDA PUNTATA. Arriva su Rai 1 mercoledì 2 dicembre 2020 la nuova fiction tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto con protagonista Matteo Martari. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’alligatore seconda puntata: trama e anticipazioni 2 dicembre 2020

L’alligatore prima puntata – episodio 3 Il corriere colombiano – Prima parte. Un giovane colombiano, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia, viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione “Zodiaco”. I poliziotti si recano all’appuntamento e, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano accusandolo di traffico internazionale di stupefacenti. L’avvocato Bonotto, che difende Corradi, contatta l’Alligatore. Ritiene che il suo cliente sia vittima di una macchinazione, una vendetta della polizia per una rapina avvenuta anni prima in cui sono morti due agenti. L’Alligatore decide ancora una volta di accettare il caso.

L’alligatore seconda puntata: trama e anticipazioni 2 dicembre 2020

L’alligatore prima puntata – episodio 4 Il corriere colombiano – Seconda parte. Alligatore, Rossini e Max portano avanti le loro ricerche sul caso del corriere colombiano. I tre amici scoprono che nella faccenda è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, narcos temibile e zia del colombiano arrestato all’aeroporto. La donna è venuta a sapere che suo nipote ha tentato di fregarla cercando di mettersi in proprio e vola in Italia con il suo sicario Alacrán, decisa a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio.

