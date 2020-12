FREEDOM OLTRE IL CONFINE TREDICESIMA PUNTATA. Venerdì 4 dicembre 2020 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 4 dicembre 2020

Roberto Giacobbo torna su Italia 1 con un nuovo appuntamento di Freedom – Oltre il confine, il tredicesimo di quindici, in onda venerdì 4 dicembre, in prima serata. Il programma che racconta i luoghi più interessanti, inediti, sorprendenti e curiosi del nostro Paese e del mondo, questa settimana propone reportage da Nevada, Egitto, Perù e Italia.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni: Eldorado

L’Eldorado è solo una leggenda o esiste davvero? Negli Stati Uniti, in Nevada, c’è un luogo con questo nome: qui, un tempo, sorgeva un ricco giacimento d’oro, attorno al quale si scatenarono faide e regolamenti di conti tra gli uomini senza legge del selvaggio west. Giacobbo entra in una miniera abbandonata infestata da serpenti a sonagli, per rivivere il tempo perduto della febbre dell’oro.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni: soli nell’universo

Siamo soli nell’universo? Esiste vita al di fuori del nostro Pianeta? La scienza cerca risposte e si affida a strumenti sempre più sofisticati: come l’SRT, il più grande radio-telescopio a livello europeo. Si trova in Sardegna e presto inizierà a puntare la parabola verso alcuni pianeti della nostra galassia, alla ricerca di segnali artificiali.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni: mura ciclopiche

Uomini dell’antichità hanno impiegato grandi risorse ed energie, nella realizzazione di mura ciclopiche: le telecamere di Freedom viaggiano tra Egitto, Perù e centro Italia, alla scoperta di tracce di pietra e il loro legame con le stelle.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni: Aldilà

Sin dagli albori della civiltà, l’uomo ha immaginato l’ultraterreno. Ma al di là dei miti e delle credenze religiose, ci sono prove o indizi dell’esistenza dell’Aldilà?

