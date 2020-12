Stasera in tv sabato 5 dicembre 2020 Rai 1 ricorda Stefano D’Orazio, scomparso un mese fa, riproponendo il concerto-evento Pooh Reunion L’ultima notte insieme. Si tratta del concerto allo Stadio San Siro con cui lo storico gruppo italiano ha salutato i suoi fan in occasione dei 50 anni di carriera prima dello scioglimento. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stefano D’Orazio omaggio: stasera in tv 5 dicembre il concerto dei Pooh

In giugno 2015, la band tra le più longeve in Italia ha tenuto alcuni concerti negli stadi italiani per il loro tour Pooh 50 – L’ultima Notte Insieme. Proprio nel tempio della musica nostrana, a San Siro, è iniziato questo viaggio che ha visto Red Canzian, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Stefano D’Orazio ripercorrere la lunghissima carriera dei Pooh attraverso i loro brani più celebri. Per l’occasione, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana del gruppo sono state riadattate in un’inedita versione a 5 voci. Attraverso lo speciale di Rai 1 potremo rievocare insieme ai Pooh momenti più belli dei concerti allo Stadio San Siro di Milano per far rivivere al pubblico tutte le emozioni di quelle notti magiche.

Stefano D’Orazio omaggio: dove vedere il concerto

Il concerto dei Pooh riproposto in omaggio a Stefano D’Orazio andrà in onda sabato 5 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere il concerto, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

Stefano D’Orazio omaggio: scaletta

Giorni infiniti

Rotolando respirando

Dammi solo un minuto

Banda nel vento

Vieni fuori

In silenzio

Piccola Katy

Nascerò con te

Io e te per altri giorni

Se c’è un posto nel tuo cuore

Amici per sempre

L’altra donna

Stai con me

Se sai, se puoi, se vuoi

La gabbia

L’aquila e il falco

Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

Risveglio

Ultima notte di caccia

Viva

Pierre

In diretta nel vento

Stare senza di te

50 primavere

Alessandra

Uomini soli

Quando una lei va via

Notte a sorpresa

Nel buio

Domani

Parsifal

Per te qualcosa ancora

Dove sto domani

Cercando di te

La ragazza con gli occhi di sole

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

La donna del mio amico

Canterò per te

La mia donna

Dimmi di sì

Noi due nel mondo e nell’anima

Il cielo è blu sopra le nuvole

Tanta voglia di lei

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Chi fermerà la musica

Pensiero

Ancora una canzone

Traguardi

