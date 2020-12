Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 6 dicembre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020

Domenica 6 dicembre nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata: la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il Presidente della Regione Valle D’Aosta Erik Lavévaz.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020

E ancora il Presidente della Regione Calabria Antonino Spirlì; il medico e scienziato americano Eric Topol, uno dei dieci ricercatori più citati al mondo nella medicina, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute e vicepresidente esecutivo dello Scripps Research, uno dei più grandi centri di ricerca privati e non-profit al mondo nelle discipline biomediche; Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus; Roberto Burioni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020

E ancora, Roberto Bolle nelle librerie con l’autobiografia “Parole che danzano” e tra i protagonisti dell’evento “A riveder le stelle”, che sostituisce la Prima della Scala e trasmesso in diretta tv lunedì 7 dicembre su Rai 1, Rai Radio 3 e RaiPlay; Sabrina Ferilli, nel 25° anniversario del Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista per “La bella vita” di Paolo Virzì; Luciano Ligabue ed Elisa, live con il brano “Volente o nolente”, tratto dall’inedita raccolta “77+7” che celebra i 30 anni di carriera del cantautore, che si esibirà anche in “La ragazza dei tuoi sogni” e “Niente paura”.

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020

E ancora Stefano Massini e Andrea Delogu, su Rai3 dal 12 dicembre con lo show “Ricomincio da RaiTre”, quattro prime serate evento per riportare in scena moltissime realtà dello spettacolo bloccate dal lockdown; Peppe Vessicchio, Ambasciatore delle iniziative promosse dall’Antoniano di Bologna, tra cui la Campagna “Operazione Pane” per sostenere le mense francescane di tutta Italia; Aldo Cazzullo, nelle librerie con il saggio “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ospiti 6 dicembre 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi “10 giorni con Babbo Natale”.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

Per essere sempre aggiornato sui programmi di Che Tempo Che Fa segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Che Tempo Che Fa: link utili