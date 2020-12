Il GGG Il Grande Gigante Gentile è il film stasera in tv domenica 6 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il GGG Il Grande Gigante Gentile: cast

La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Mark Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Michael Adamthwaite, Haig Sutherland.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il GGG Il Grande Gigante Gentile: trama

Tutti gli abitanti del Paese dei Giganti, tra cui San-Guinario e Inghiotticicciaviva, mangiano esseri umani, preferendo i bambini.. Ma il GGG, ossia Grande Gigante Gentile, è differente dagli altri: infatti è vegetariano e si alimenta solo con Cetrionzoli e Sciroppio. Una notte il GGG rapisceuna bambina londinese di nome Sophie, portandola nella sua caverna. La bimba all’inizio è terrorizzata dal misterioso gigante, ma presto capisce che il GGG è dolce, amichevole e da lui può imparare cose meravigliose.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ad esempio il GGG trasporta Sophie nel Paese dei Sogni e qui le mostra come cattura i sogni che poi manda di notte ai bambini, spiegandole tutto sulla magia e il mistero dei sogni. Tra Sophie e il GGG nascono affetto e amicizia, ma quando gli altri giganti si preparano a una nuova strage, i due sono determinati a fermarli avvisando addirittura la Regina d’Inghilterra per organizzare insieme un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

Il GGG Il Grande Gigante Gentile streaming

Il GGG Il Grande Gigante Gentile streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il GGG Il Grande Gigante Gentile: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili