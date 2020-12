Ma che colpa abbiamo noi è il film stasera in tv domenica 6 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ma che colpa abbiamo noi film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Verdone. Il cast è composto da Carlo Verdone, Margherita Buy, Anita Caprioli, Antonio Catania, Lucia Sardo, Stefano Pesce, Massimiliano Amato, Luciano Gubinelli, Sergio Graziani, Raquel Sueiro.

Ma che colpa abbiamo noi film stasera in tv: trama

Tre donne e quattro uomini. Vite diverse, esperienze diverse, problemi diversi. Che cosa li accomuna? Tutti e sette sono in analisi dalla stessa psicanalista. Quando la terapista passa a miglior vita, il gruppetto perde all’improvviso l’unico punto fermo delle loro vite. Che fare? La risposta, a dirla tutta un po’ strampalata, alla domanda la darà Gegè (Carlo Verdone), cinquantenne ancora alle prese con una schiacciante figura paterna. Organizzano una terapia di gruppo autogestita. Inizialmente l’idea funziona, ma poi la situazione, tra nevrosi, dubbi, incertezze e isterismi, precipita.

Ma che colpa abbiamo noi streaming

Ma che colpa abbiamo noi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ma che colpa abbiamo noi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

