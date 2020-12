Argo è il film stasera in tv martedì 8 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Argo film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 8 novembre 2012

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Ben Affleck

CAST: Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Kyle Chandler, Rory Cochrane, Kerry Bishe, Christopher Denham, Tate Donovan, Clea DuVall, Victor Garber, Zeljko Ivanek, Richard Kind, Scoot McNairy

DURATA: 120 Minuti

Argo film stasera in tv: trama

Siamo a Teheran dopo la rivoluzione iraniana del 1979. Precisamente il 4 novembre alcuni rivoluzionari riescono a invadere l’Ambasciata Statunitense in Tehran facendo 52 ostaggi. Durante il caos dell’operazione, sei americani riescono a scappare e trovano rifugio nella casa dell’Ambasciatore del Canada. Per evitare che i sei vengano trovati ed uccisi, viene interpellato Tony Mendez (Ben Affleck), un agente della CIA specialista in azioni d’infiltrazione. L’uomo escogita un piano incredibile per far uscire i concittadini dall’Iran: inventa una vera e propria produzione hollywoodiana per dimostrare che i sei sono parte della sua troupe cinematografica..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Argo film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha vinto diversi riconoscimenti tra cui tre Oscar (come Miglior film, Miglior sceneggiatura e Miglior montaggio), Golden Globe, BAFTA e David di Donatello.

Il film è la trasposizione del libro di memorie Master of Disguise: My Secret Life in the CIA (1999) di Tony Mendez, ex agente della CIA. Inoltre la pellicola si ispira all’articolo The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran (2007) pubblicato da Wired.

La trama racconta l’operazione segreta congiunta tra Stati Uniti e Canada chiamata Canadian Caper, messa in piedi dal protagonista Mendez, – per liberare sei cittadini americani che si erano rifugiati nell’ambasciata canadese della capitale iraniana.

Argo streaming

Argo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Argo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/tVDZxevktOE

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili