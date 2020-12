Dottor Jekyll e gentile signora è il film stasera in tv martedì 8 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dottor Jekyll e gentile signora film stasera in tv: cast

La regia è di Steno. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Edwige Fenech, Paola Arduini, Gordon Mitchell, Gianrico Tedeschi.

Dottor Jekyll e gentile signora film stasera in tv: trama

Il dottor Jekyll è un vero genio del male, consigliere della potente multinazionale inglese Pantac, che ha invaso il mondo con ogni sorta di prodotti inquinanti e dannosi per la salute. Jekyll per sbaglio ingoia il “siero del bene” convinto di farsi una robusta cura di cattiveria. Trasformatosi in mister Hyde tutto sorrisi e bontà, di cui s’innamora la segretaria miss Barbara Wembley, egli fa fallire un complicato stratagemma, da lui stesso ideato nelle vesti di Jekyll, per coinvolgere la regina d’Inghilterra nella pubblicità di un micidiale “chewing-gum”. I capi della Pantac, allarmati, ordinano allora a una squadra di killer di eliminare quel pericoloso avversario della loro società..

Dottor Jekyll e gentile signora streaming

Dottor Jekyll e gentile signora streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

