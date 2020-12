Focus Niente è come sembra film stasera in tv 9 dicembre: cast, trama, streaming

Focus Niente è come sembra è il film stasera in tv mercoledì 9 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Focus Niente è come sembra film stasera in tv: cast

La regia è di Glenn Ficarra, John Requa. Il cast è composto Will Smith, Margot Robbie, B.D. Wong, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa, Stephanie Honoré, Joe Chrest, Don Yesso, Griff Furst.

Focus Niente è come sembra film stasera in tv: trama

Nicky Spurgeon (Will Smith) è uno dei più abili truffatori e manipolatori in attività a New Orleans. Fin da piccolo ha imparato l’arte del furto in seno alla famiglia composta da esperti borseggiatori. Ora è a capo di una azienda dove vengono architettati i colpi più audaci. Una sera conosce l’affascinante Jess (Margot Robbie), che vuole entrare a far parte dell’azienda ed imparare il “mestiere. Mentre Nicky cerca di insegnarle i trucchi del mestiere, il rapporto tra i due diventa molto intimo, ma poi Nicky quando Jess non serve più viene allontanata brutalmente.

Tre anni dopo, sul circuito di Formula Uno di Buenos Aires, in occasione di una corsa automobilistica molto rischiosa i due si rincontrano e Nicky ritrova una Jess splendida e trasformata in femme fatale. Sara Jess che rischierà di mandare all’aria i piani dell’ultima pericolosissima missione di Nicky e mettere in seria difficoltà l’esperto truffatore tanto che…

Focus Niente è come sembra streaming

Focus Niente è come sembra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Focus Niente è come sembra film stasera in tv: trailer

