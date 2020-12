L’ALLIGATORE TERZA PUNTATA. Arriva su Rai 1 mercoledì 9 dicembre 2020 la nuova fiction tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto con protagonista Matteo Martari. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’alligatore terza puntata: trama e anticipazioni 9 dicembre 2020

L’alligatore terza puntata – episodio 5 Il Maestro di Nodi Prima parte. L’Alligatore è costretto suo malgrado a navigare nell’inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi. Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all’Alligatore, l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria.

L’alligatore terza puntata – episodio 6 Il Maestro di Nodi Seconda parte. Le indagini sul Maestro di Nodi portano l’Alligatore alla scoperta di questo ambiente, fatto di gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati. Questo mondo oscuro segnerà profondamente i nostri tre amici, facendo riemergere i fantasmi del carcere, i ricordi dolorosi e sconvolgenti di violenze viste o subite.

L’alligatore streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

L’alligatore: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv L'alligatore basta andare sull'hashtag ufficiale #ViteInFuga

Per essere sempre aggiornato su L’alligatore segui le pagine Facebook:

L’alligatore: link utili