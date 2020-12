X-Men le origini Wolverine è il film stasera in tv mercoledì 9 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

X-Men le origini Wolverine film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: X-Men Origins: Wolverine

GENERE: avventura, azione, fantascienza, thriller

ANNO: 2009

REGIA: Gavin Hood

CAST: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch, Will i Am, Liev Schreiber, Dominic Monaghan, Lynn Collins

DURATA: 97 Minuti

X-Men le origini Wolverine film stasera in tv: trama

Logan cerca la pace sulle montagne del Canada insieme all’amata Silverfox che ricambia il suo amore e lo incoraggia a dare spazio alla sua natura umana e a trfattenere quella di mutante. Ma la bella Silverfox viene uccisa per mano del fratello Victor. Logan vuole vendicarsi e torna così nelle grinfie del malvagio Stryker che vuole fare di lui una macchina da guerra indistruttibile: l’Arma X. Logan subisce una terribile operazione. Lo scheletro di Wolverine viene rivestito di adamantio trasformandolo in un un essere invulnerabile. Ora è il più micidiale degli esperimenti di laboratorio effettuati da Stryker sui mutanti. Wolverine è ora pronto a rivolgere la propria furia contro il giusto nemico.

X-Men le origini Wolverine film stasera in tv: curiosità

La regia del film fu dapprima proposta a Zack Snyder e poi a Bryan Singer (che aveva diretto i precedenti due film sugli X-Men). I due registi però rifiutarono perchè impegnati in altri lavori. Fu scelto allora Gavin Hood.

X-Men le origini Wolverine streaming

X-Men le origini Wolverine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

X-Men le origini Wolverine film stasera in tv: trailer

