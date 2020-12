Wonder film stasera in tv 10 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming, recensione

Wonder è il film stasera in tv giovedì 10 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Wonder film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Wonder

DATA USCITA: 21 dicembre 2017

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Stephen Chbosky

CAST: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert, Emma Tremblay

DURATA: 113 Miuti

Wonder film stasera in tv: trama

August “Auggie” Pullman è un bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins che sta per frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale. In precedenza il ragazzino aveva studiato a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso. Quindi è la prima volta che August affronta il mondo esterno, i coetanei, la mensa della scuola, il campeggio coi compagni. La madre Isabel (Julia Roberts) e papà Nate (Owen Wilson) sono molto preoccupati, ma August affronta con un eroe gli sguardi curiosi e diffidenti degli studenti. Il suo ingresso nella scuola pubblica è fiero e coraggioso. Mentre la famiglia, i nuovi compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti.

Wonder film stasera in tv: curiosità

Il film è un adattamento dell’omonimo libro di R.J. Palacio che è diventato in poche settimane un caso letterario in tutto il mondo. Il libro ha vino diversi premi, ha venduto finora oltre due milioni di copie ed è stato inserito nella lista dei best-seller del New York Times.

Il libro ed il film sono ispirati ad una storia vera. La scrittrice fu ispirata da una bambina con una deformità facciale incontrata in un bar.

Wonder vede nel cast anche Sonia Braga, che fa la parte della nonna di August.

Wonder film stasera in tv: recensione

Wonder è l’adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi pubblicato nel 2012 e scritto da Raquel Jaramillo con lo pseudonimo di R.J. Palacio. Vincitore di diversi premi e nella lista dei best-seller del New York Times. Eccezionale l’interpretazione del giovane attore Jacob Tremblay che ha studiato la problematica e si è incontrato con alcuni bambini con la Sindrome di Treacher Collins. Splendida e coinvolgente l’interpretazione di Julia Roberts e Owen Wilson, che pur essendo la prima volta su un set insieme hanno recitato con una sintonia profonda. Julia Roberts si è emozionata in alcuni momenti fino a scoppiare in lacrime durante una delle scene più emotive ed intense (le foto hanno fatto il giro del mondo). Il regista ha affermato della Roberts e di Tremblay «Julia e Jacob non sono solamente attori fantastici, sono persone fantastiche, normalissime eppure davvero speciali. Una delle cose più belle di Wonder è che abbiamo scelto gli attori sia in base al loro talento che per la loro umanità».

Wonder streaming

Wonder streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Wonder film stasera in tv: trailer

