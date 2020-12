La caduta Gli ultimi giorni di Hitler è il film stasera in tv venerdì 11 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La caduta Gli ultimi giorni di Hitler film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Der Untergang

DATA USCITA: 29 aprile 2005

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 2004

REGIA: Oliver Hirschbiegel

CAST: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Christian Berkel, Matthias Habich, Thomas Kretschmann, Michael Mendl

DURATA: 150 Minuti

La caduta Gli ultimi giorni di Hitler film stasera in tv: trama

Traudl Junge fu l’ultima segretaria di Adolf Hitler. Nel suo libro di memorie racconta gli ultimi giorni del dittatore nazista passati nel suo Bunker a Berlino alla fine della seconda guerra mondiale. La trama ripercorre una specie di viaggio nella decadente Germania delle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale e nella paranoia del führer nazista, accerchiato dai nemici politici, da consiglieri impotenti e dalle sue paure.

La caduta Gli ultimi giorni di Hitler film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal libro La disfatta, scritto dallo storico del Terzo Reich Joachim Fest, e sul libro di memorie della segretaria del Führer, Traudl Junge, intitolato Fino all’ultima ora.

Le riprese sono state effettuate a Berlino e Monaco di Baviera, mentre gli esterni sono statio girati in Russia, a San Pietroburgo.

La pellicola ha ricevuto una nomination come miglior film straniero agli Academy Awards del 2005; ha vinto nello stesso anno il concorso World Cinema della BBC Four ed il premio British Independent Film Awards come miglior film straniero. Nel 2006 si è aggiudicato il Premio Robert come miglior film straniero non statunitense e il premio Kansas City Film Critics Circle Awards.

La caduta Gli ultimi giorni di Hitler streaming

La caduta Gli ultimi giorni di Hitler streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La caduta Gli ultimi giorni di Hitler, film stasera in tv: trailer

