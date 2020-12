I guardiani del destino è il film stasera in tv sabato 12 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I guardiani del destino film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Adjustment Bureau

USCITO IL: 17 giugno 2011

GENERE: Fantascienza, Sentimentale

ANNO: 2011

REGIA: George Nolfi

CAST: Emily Blunt, Matt Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Liam Ferguson, Anthony Ruivivar, David Alan Basche, Purva Bedi, Shane McRae

DURATA: 124 Minuti

I guardiani del destino film stasera in tv: trama

David Norris è un ambizioso uomo politico che sta per vincere un’elezione per la carica di Senatore degli Stati Uniti. Un giorno incontra la ballerina Elise Sellas (Emily Blunt) e rimane folgorato. Una donna come lei David non ne ha mai conosciute.Capisce di essersi innamorato della ragazza e appena se ne rende conto entrano nella sua vita uomini misteriosi che cospirano e fanno di tutto per separarli e tenerli lontani l’uno dall’altro. David viene catturato e scopre di essere in mano a fantomatici Agenti del Destino che useranno tutto il loro notevole potere per evitare che David ed Elise stiano insieme. David deve decidere se lasciare Elise e accettare il suo percorso predeterminato oppure se combattere contro un futuro predeterminato e stare con l’unica donna che ha mai amato. Sarà una fuga sopra, sotto, e in mezzo alle vie di una New York ultra moderna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I guardiani del destino film stasera in tv: curiosità

Il film si basa su un racconto breve di Philip K. Dick dal titolo Squadra riparazioni, in originale Adjustment Team. Per la prima volta è stato pubblicato sulla rivista Orbit Science Fiction, quindi è stato successivamente incluso in alcune raccolte.

I guardiani del destino streaming

I guardiani del destino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I guardiani del destino film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili