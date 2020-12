Kidnap è il film stasera in tv sabato 12 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kidnap film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Giallo, Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Luis Prieto

CAST: Halle Berry, Sage Correa, Lew Temple, Jason Winston George, Arron Shiver, Chris McGinn, Kurtis Bedford, Carmella Riley, Brice Fisher

DURATA: 95 Minuti

Kidnap film stasera in tv: trama

Una triste statistica: negli Stati Uniti scompare un minore ogni 40 secondi. Non pensi mai possa capitare a te, fino a quando l’incubo non si avvera. E’ quello che capita a Karla Dyson (Halle Berry). Quando suo figlio viene rapito, la donna, decisa a salvarlo costi quel che costi, prende in mano la situazione. Incurante di tutto e tutti, Kate insegue a perdifiato il rapitore, disposta a tutto pur di riportare a casa suo figlio…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kidnap film stasera in tv: curiosità

Nonostante il film sia stato girato dal 27 ottobre 2014 al 7 dicembre 2014, non è stato rilasciato fino all’estate 2017. L’uscita infatti è stata posticipata ben 5 volte a causa della società di produzione andata in bancarotta.

La Universal ha tagliato molti minuti nella versione home video, tanto che il film da 95 minuti è diventato 82.

E’ il secondo film con Halle Berry che tratta di rapimenti, il primo è The Call.

Lew Temple e Christopher Berry sono apparsi entrambi in The Walking Dead.

Kidnap streaming

Kidnap streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili