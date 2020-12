Tomorrowland Il mondo di domani è il film stasera in tv sabato 12 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tomorrowland Il mondo di domani film stasera in tv: cast

La regia è di Brad Bird. Il cast è composto da George Clooney, Kathryn Hahn, Judy Greer, Hugh Laurie, Lochlyn Munro, Chris Bauer, Keegan Michael Key, Britt Robertson, Tim McGraw, Pierce Gagnon, Shiloh Nelson, Michael Rowe.

Tomorrowland Il mondo di domani film stasera in tv: trama

Legati da un destino comune Casey, un’adolescente brillante e con una spiccata curiosità scientifica, e Frank, un inventore geniale ormai disincantato e pessimista, si imbarcano in una missione colma di pericoli alla scoperta dei segreti di una enigmatica dimensione, situata in un imprecisato luogo spazio-temporale, nota come “Tomorrowland”. Un’impresa destinata a sconvolgere le vite dei due protagonisti. Un caleidoscopico viaggio fantasciantifico con la nuova pellicola targata Walt Disney ispirata alla omonima attrazione creata da Walt Disney a Disneyland, nel 1955.

Tomorrowland Il mondo di domani streaming

Tomorrowland Il mondo di domani streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tomorrowland Il mondo di domani film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

