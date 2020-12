Batman Begins è il film stasera in tv domenica 13 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Batman Begins film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 giugno 2005

GENERE: Azione

ANNO: 2005

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe, Gary Oldman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Mark Boone Junior, Linus Roache, Larry Holden, Colin McFarlane, John Nolan, Sara Stewart, Gus Lewis, Emma Lockhart

DURATA: 140 Minuti

Batman Begins film stasera in tv: trama

Bruce Wayne, figlio di un illuminato filantropo di Gotham City, assiste alla morte dei suoi genitori per mano di un rapinatore. Convinto di avere colpa per quanto accaduto e per sfuggire a questo sentimento comincia a girovagare come un vagabondo per il mondo. Arriva così fino sulle vette dell’Himalaia, dove Ra’s Al Ghul e il suo fido Ducard lo iniziano alla via del loro culto ninja. Ritornato nella sua città, Gotham, Wayne è deciso a servire la giustizia. I suoi più temibili avversari sono Falcone, potente trafficante di droga, e Crane, altrettanto corrotto psichiatra. Ma Bruce intuisce che dietro i due malviventi c’è qualcuno di ancor più potente. Per poter combattere i suoi nemici Bruce sa che ha un solo modo: diventare un simbolo capace di dare forza e speranza alla gente. Un eroe che protegge i buoni e la gente comune contro i malvagi e questo simbolo sarà Batman, l’uomo-pipistrello, terrore dei criminali nella metropoli della corruzione.

Batman Begins film stasera in tv: curiosità

La pellicola si basa sul famoso supereroe dei fumetti ideato da Bob Kane e Bill Finger.

Il film è il primo capitolo della trilogia di Nolan sull’uomo pipistrello, seguito poi da Il cavaliere oscuro nel 2008 e Il cavaliere oscuro Il ritorno nel 2012.

Batman Begins streaming

Batman Begins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Batman Begins film stasera in tv: trailer

