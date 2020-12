Brave ragazze è il film stasera in tv domenica 13 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Brave ragazze film stasera in tv: cast

La regia è di Michela Andreozzi. Il cast è composto da Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Max Tortora, Stefania Sandrelli, Michela Andreozzi, Silvia D’Amico, Massimiliano Vado.

Brave ragazze film stasera in tv: trama

A Gaeta, anni Ottanta, quattro donne con problemi familiari, economici e di violenza domestica decidono di cambiare le loro vite rapinando una banca e “riprendendosi” ciò che la società nega loro: denaro e indipendenza. Per non essere riconosciute, si fingono uomini, il colpo riesce, ma il loro problema diventa smettere. Restando in fondo “brave ragazze”, per le quattro amiche sarà sempre più difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male..

Brave ragazze streaming

Brave ragazze streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Brave ragazze film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili