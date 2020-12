Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 13 dicembre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 13 dicembre 2020

Ospiti il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli; il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Roberto Burioni; i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

Ci saranno anche Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo, tra i protagonisti del nuovo film di Giovanni Veronesi Tutti per 1, 1 per Tutti, secondo capitolo della saga dei Moschettieri del Re. Poi, Zucchero “Sugar” Fornaciari, live con Sarebbe questo il mondo, brano contenuto nel nuovo album D.O.C. Deluxe e Marco Travaglio, nelle librerie con “Bugiardi senza gloria”. Tra gli ospiti anche il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; lo scrittore, filosofo e architetto Roberto Peregalli, che di recente ha pubblico il nuovo libro “Il corpo incantato”; i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da New York e Marco Varvello da Londra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ospiti 13 dicembre 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

