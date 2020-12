Il postino è il film stasera in tv domenica 13 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il postino film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Radford e Massimo Troisi. Il cast è composto da Massimo Troisi, Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta, Renato Scarpa, Linda Moretti, Mariano Rigillo, Anna Bonaiuto.

Il postino film stasera in tv: trama

Mario vive a Salina. E’ un uomo semplice. La sua vita trascorre tranquilla. Un giorno sull’isola arriva il poeta cileno Pablo Neruda, costretto a trascorrere qualche tempo fuori patria per questioni politiche. Neruda ha bisogno di qualcuno che si occupi di consegnargli la grande mole di lettere che arriveranno. Mario, che odia fare il pescatore, coglie al volo l’occasione. Tra i due nasce un profondo legame d’amicizia. E grazie alla magia della poesia Mario riuscirà anche a conquistare il cuore della bella Beatrice, di cui si è perdutamente innamorato.

Il postino streaming

Il postino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il postino film stasera in tv: trailer

