Una Famiglia Perfetta è il film stasera in tv domenica 13 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una Famiglia Perfetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Una famiglia perfetta

USCITO IL: 29 novembre 2012

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Paolo Genovese

CAST: Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri, Carolina Crescentini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Romuald Klos, Paolo Calabresi, Maurizio Mattioli, Sergio Fiorentini, Eugenio Franceschini, Giacomo Nasta, Lorenzo Zurzolo

DURATA: 120 minuti

Una Famiglia Perfetta film stasera in tv: trama

Protagonista del film è un uomo di 50 anni, Leone (Sergio Castellitto),potente, ricco e misterioso, ma nonostante la ricchezza, soffre enormemente la propria solitudine. Per le feste di Natale decide di assumere una troupe di attori per interpretare la famiglia perfetta che non ha mai avuto e che ha sempre sognato di avere. La recita va in scena la notte di Natale. La vicenda viaggia così su due livelli: uno reale e l’altro che segue un copione, scritto dal protagonista e fornito agli attori.

Ma pian piano i due livelli si confondono ed il copione viene gradualmente disatteso: la realtà si inserisce nella finzione, ed ogni ruolo viene rimesso continuamente in discussione. Quella che avrebbe dovuto essere la festa più magica e tradizionale dell’anno, si rivela un vero incubo per tutti coloro che capitano a tiro delle stravaganze e del cinismo di Leone che…

Una Famiglia Perfetta film stasera in tv: curiosità

Una famiglia perfetta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 29 Novembre 2012 (Medusa).

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 28 Agosto 2012 – 01 Gennaio 1970 in Italia.

Ecco alcune delle location in cui è stato girato il film: Roma,Todi, Perugia.

Una Famiglia Perfetta streaming

Una Famiglia Perfetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una Famiglia Perfetta film stasera in tv: trailer

