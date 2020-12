Braven Il coraggioso è il film stasera in tv lunedì 14 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Braven Il coraggioso film stasera in tv: cast

La regia è di Lin Oeding. Il cast è composto da Jason Momoa, Zahn McClarnon, Jill Wagner, Garret Dillahunt, Stephen Lang, Brendan Fletcher, Sala Baker, Teach Grant, James Harvey Ward, Fraser Aitcheson.

Braven Il coraggioso film stasera in tv: trama

Joe Braven (Jason Momoa) è un tranquillo taglialegna che, insieme alla famiglia, raggiunge l’isolata baita di montagna dove suo padre. Senza che nessuno lo sapesse alcuni trafficanti hanno nascosto una grossa quantità di droga. L’uomo si troverà quindi a difendere sé e la propria famiglia da un serio pericolo di morte.

Braven Il coraggioso streaming

Braven Il coraggioso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Braven Il coraggioso film stasera in tv: trailer

