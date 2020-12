Aquaman è il film stasera in tv martedì 15 dicembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Aquaman film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Avventura, Fantasy

ANNO: 2018

REGIA: James Wan

CAST: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Ludi Lin

DURATA: 143 Minuti

Aquaman film stasera in tv: trama

Il film racconta un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sommerso dei sette mari. Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista, rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Aquaman film recensione

L’atmosfera di questo film è magnificamente vivace e di alta qualità con una strutturazione retrò dell’immagine affascinante e con grandi effetti visivi. La trama è abbastanza classica per un film di supereroi: salvare il mondo, risolvere problemi familiari … ), ma è arricchita da un grande messaggio sull’inquinamento dell’acqua e dei mari. La regia è molto curata specialmente durante le scene d’azione. Le sequenze di combattimento sono ben coreografate e girate. Da segnalare le incredibili prestazioni del cast stellare con un Jason Momoa perfetto nel ruolo del supereroe mentre Nicole Kidman, Amber Heard, Wilem Dafoe, Patrick Wilson hanno tutti reso giustizia ai loro ruoli.

Aquaman film stasera in tv: curiosità

Il supereroe Aquaman è stato creato da Paul Norris e Mort Weisinger in More Fun Comics n. 73 pubblicato nel 1941. Tuttavia, il film è basato sulla serie di fumetti scritti da Geoff Johns e disegnati da Ivan Reis nel 2011.

Nicole Kidman ha interpretato Atlanna, la madre di Jason Momoa nel film, anche se ha solo dodici anni più di lui nella vita reale.

Questo film ha segnato la quinta collaborazione tra il regista James Wan e l’attore Patrick Wilson, dopo Insidious (2010), L’evocazione – The Conjuring (2013), Oltre i confini del male – Insidious 2 (2013) e The Conjuring – Il caso Enfield (2016).

Alcuni soldati di Atlantide sono visti cavalcare cavallucci marini giganti. Nella mitologia greca, il dio del mare Poseidone guida un carro trainato da cavallucci marini (definiti nella mitologia greca come Ippocampi).

Aquaman streaming

Aquaman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Aquaman film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/moNv1SlFneI

