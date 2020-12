Fallen è il film stasera in tv mercoledì 16 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fallen film stasera in tv: cast

La regia è di Scott Hicks. Il cast è composto da Addison Timlin (Luce), Jeremy Irivine (Daniel Grigori), Harrison Gilbertson (Cameron “Cam” Briel), Joely Richardson (Sophia Bliss).

Fallen film stasera in tv: trama

Lucinda “Luce” Price ha diciassette anni e una vita apparentemente normale, almeno fino a quando viene accusata della morte di un ragazzo. Incolpata per un crimine che non ha commesso, la giovane viene spedita nel rigido riformatorio Sword & Cross e qui si trova presto ad essere corteggiata da due studenti misteriosi ai quali lei si sente, stranamente, collegata. Isolata e perseguitata da strane visioni, Luce comincia a svelare i segreti del suo passato e scopre che i due uomini sono angeli caduti che da secoli si contendono il suo amore. Una verità che porta Luce a dover fare chiarezza sui propri sentimenti e a decidere da che parte schierarsi mentre si consuma un’epica battaglia tra Bene e Male…

Fallen recensione

Le premesse sono buone per Fallen. D’altra parte in questi ultimi anni il pubblico ha dimostrato di apprezzare le saghe fantasy/romantiche. Gli argomenti sono i più vari ma quelli collegati al mondo fantasy (vampiri, licantropi, zombie…) sono i più gettonati. In questo caso l’argomento si affaccia al mondo del soprannaturale e del mistico con una vicenda che coinvolge angeli e demoni caduti dal cielo sulla terra. Per verificare il gradimento degli spettatori bisogna attendere l’uscita della pellicola il 26 gennaio. Se Fallen raggiungerà un buon risultato al botteghino, potrebbero essere prodotti i capitoli successivi che al momento sono composti da Fallen, Torment, Passion, Rapture e Unforgiven.

Fallen film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo capitolo cinematografico tratto dai romanzi dalla saga fantasy sugli angeli caduti scritti da Lauren Kate. E’ in produzione il secondo film della saga, in uscita al cinema prossimamente.

Fallen streaming

Fallen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

