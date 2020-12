L’ALLIGATORE QUARTA PUNTATA. Arriva su Rai 1 mercoledì 16 dicembre 2020 la nuova fiction tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto con protagonista Matteo Martari. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’alligatore quarta puntata: trama e anticipazioni 16 dicembre 2020

L’alligatore quarta puntata – episodio 7 Fine dei giochi – Prima parte. L’Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo.

L’alligatore quarta puntata – episodio 8 Fine dei giochi – Seconda parte. L’Alligatore è arrivato alla “fine dei giochi”: insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall’interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi.

